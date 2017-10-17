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(Geniş haber) - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahipsiz çanta alarmı

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü tuvaletinde unutulan sahipsiz bir  çanta paniğe neden oldu

17 Ekim 2017 18:18

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü tuvaletinde unutulan sahipsiz bir  çanta paniğe neden oldu. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir maçlı boşaltıldı. Uzman ekibin fünye ile patlattığı çantanın bir hasta yakını tarafından unutulduğu belirtildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tuvalette bir sahipsiz çanta olduğunu görenler durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü  tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevre güvenliği alınarak hastalar ve hasta yakınları uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen uzman ekip çantayı fünye yerleştirerek patlattı.  Çantada herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı belirtilirken bir hasta yakını tarafından unutulduğu ifade edildi.

  (FOTOĞRAF)

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