(Geniş haber) - Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Özden ATİK/- İSTANBUL, (DHA) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman\'ın ise beraatine karar verildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sabah sanıkların son sözlerini alan mahkeme heyeti müzakeresini tamamladı. Saat 15.15\'te toplanan heyetin kararını Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın okudu.

TUTUKLU 6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün üzerlerine atılı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçunun sabit görüldüğü belirtilerek, TCK\'nin 309/1. maddesi uyarınca tüm sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapislerine karar verildi. Heyet, mahkemedeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti. Kararda, bu suçun örgüt faaliyeti dışında işlenmesinin mümkün olmadığı da vurgulandı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Ayrıca sanıklar hakkında \"Örgüt üyeliği\" ve \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedildi. Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mehmet Altan\'da ele geçirilen 6 adet 1 doların, delil olarak saklanması kararlaştırıldı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. Mehmet Altan\'la ilgili kararın, bu üniversiteye gönderilmesine karar verildi.

BİR SANIĞA BERAAT



\"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi ve hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

MEHMET ALTAN\'IN TUTUKLULUĞUNA BİR HAKİMDEN KARŞI OY



Karar, sanık Mehmet Altan\'ın tutukluluk durumu haricinde oybirliğiyle alındı. Üye hakim Recep Kurt, sanık Mehmet altan\'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin karşı oy kullandı. Hakim Kurt tutanağa geçirdiği şerhinde, Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunarak Mehmet altan\'ın tahliye edilmesi görüşünde olduğunu bildirdi.





