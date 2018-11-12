(Geniş haber) - KÜÇÜKÇEKMECE'DE YANGIN: ENGELLİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de bir binada çıkan yangında 40 yaşındaki engelli Yeliz Yurdakul hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar içeride kalanları kurtarmak için binaya koştu, itfaiyeye haber verildi. İçeride bulunan Mustafa Şeker (35) kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken engelli ablası Yeliz yurdakul\'un (40) içeride kaldığını söyledi. Vatandaşlar yükselen alevler nedeniyle içeri giremedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek içeriye girdi. Sağlık ekipleri içeride mahsur kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı anlatan görgü tanıklarından Emrullah Kalın, \"Dumanların çıkmasıyla koştuk. O an kardeşi vardı. Kardeşi bağırıyor, yüzüne havlu kapatmış alevlerden içeri giremiyordu. Sonra biz de havlu kapatarak içeri girmeye çalıştık ama giremedik. İçeriden yoğun bir duman ve alev çıkıyordu. Annesi eczaneye gidiyor, 1 tane oğlu var o da okulda. Rahmetli zaten engelliydi belden aşağısı tutmuyordu. MS hastası olduğunu söylüyorlar\" diye konuştu. Engelli kadının hayatını kaybettiğini öğrenen komşuları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmalara başladı.

Görüntü dökümü:



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-Olay yeri polis ekipleri



-İtfaiye ekipleri



-Komşulardan detaylar



-Ağlayankomşular



-Genel ve detaylar

