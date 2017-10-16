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(Geniş Haber) - Kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında patlama; 4 yaralı

 İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de  bir sanayi sitesinde kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında patlama meydana geldi

16 Ekim 2017 20:22

 İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de  bir sanayi sitesinde kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangında bir işçinin elbiselerinin tutuşması ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi\'nde bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi\'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Bir kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında, henüz bilinmeyen nedenle depoda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle depo yanmaya başladı. Alevler, yakıt deposunu onaran işçilere sıçradı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği dükkanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Depoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bir işçinin kıyafetleri alev aldı. İşçi, panik halinde koşmaya başlarken, o anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki görgü tanıkları, deponun içerisinde kaçak yakıt olduğunu ve bu nedenle patlamanın meydana geldiğini iddia etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)
 

 

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