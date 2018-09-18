(Geniş haber) - İstanbul'da "Tele Pazarlama" operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde kapılarında \"Apartman yöneticisi\" ve \"Avukatlık Bürosu\" yazan depolar bulunan ve 3 televizyon ile radyo yayını yapan işyerinin yer aldığı rezidansa yapılan \"tele pazarlama\" baskınında 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin televizyon kanallarında 5 kilo balı 100 TL\'ye satan Ekrem İ.,olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünleri, \"Tele pazarlama\" ile satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tespit ettiği şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takiple izledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 Eylül\'de operasyon kararı aldı. Polis ekipleri Beylikdüzü\'nde bulunan bir rezidans görünümündeki binaya baskın düzenledi.



3 TELEVİZYON KANALI, 1 RADYO BULUNDU

Ekipler, baskın sırasında oda kapılarında \'Apartman yöneticisi\', \'Kapıcı\', \'Görevli\' ve \'Avukatlık Bürosu\' yazan kısımlardan içeriye girdiği zaman uydu üzerinden tele pazarlamayla satış yapan 3 televizyon ile radyonun anakumanda odaları ve stüdyolarla karşılaştı.



BASKINA GELEN AVUKAT\'IN EŞİNİN ADINA SAHTE OFİS AÇMIŞLAR

Baskın sırasında şüpheli Ekrem İ.\'nin talebi üzerine İstanbul Barosu\'ndan avukat talep edildi. Baskına gelen avukat O.G. rezidansa girdiği zaman avukat eşi S.G.\'nin adının yazılı olduğu tabelayı gördü. Bunun üzerine eşinin ofisinin başka bir yerde olduğunu belirterek işlem yapılmasını talep etti.



AVUKATLIK BÜROSU GÖRÜNÜMLÜ DEPO

Polis ekipleri kapısında \'Avukatlık Bürosu\' yazan işyerinde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirdi.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TELEVİZYON\'DAN BAL SATAN KİŞİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ekrem İ., Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüpheli Ekrem İ.\'nin emniyette yapılan detaylı sorgulamasında televizyon kanallarında 5 kilo balı 100 TL\'ye satan kişi olduğu belirlendi. Ekrem İ., hakkında Silivri\'nin bir mahallesinde tarım arazisi olan arsaları planlı, projeli ve imarlıymış gibi gösterip satışlarını yaptığı iddiasıyla hakkında da işlem yapılmıştı.



ARAMA YAPILMASIN DİYE KAPIYA \'AVUKATLIK BÜROSU\' YAZDIRMIŞ

Şüpheli Ekrem İ. emniyetteki ilk ifadesinde bir işyerinin kapısına \'Avukatlık Bürosu\' yazmasının sebebi olarak, Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımıyla arandığını bildiği için böyle bir yol izlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ekrem İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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