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 (Geniş haber) - FETÖ'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davası: 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı

27 Kasım 2017 19:23

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 28 askerin \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri  Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nun karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu 28 sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünü bildirdi. Savcı, 28 tutuklu askerin “Anayasayı ihlal\" suçundan TCK\'nin 309. Maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, sanıklara ayrıca TCK\'nın 311. maddesindeki \"Cebir ve şiddet kullanarak TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\", TCK\'nın 312. maddesindeki \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\" ile \"Terör örgütüne üye olmak\" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini de istedi. Duruşma, mütalaaya karşı sanık savunmalarıyla devam ediyor.
 

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