(Geniş Haber) - Beşiktaş'ta yangın paniği

Özgür EREN - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA) BEŞİKTAŞ\'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çevreyi saran duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 1 kişi ise dumandan etkilenerek fenalaştı.

Yangın, Beşiktaş Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında 6 katlı bir iş yerinin 1. katında meydana geldi. İşyerinin tadilat esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar, bir anda bütün binayı sardı. Binadan çalışan işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

DUMAN NEDENİYLE BAZI VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Bu sırada dumanlar binanın çevresini ve caddeyi kapladı. O sırada oradan geçmekte olan bazı vatandaşlar, dumanın içerisinde kaldı. Bir vatandaş dumandan etkilenerek fenalaştı. Panik yaşayan bazı vatandaşlar ise, ağızlarını kapatarak dumandan korunmaya çalıştı.



CADDEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesinin ardından Dolmabahçe istikametinde trafik normale döndü.



\'TADİLAT SIRASINDA İZOLASYON MALZEMELERİ TUTUŞMUŞ\'

Orada bulunan bir vatandaş \'Eskiden buranın arkası sinema olarak kullanılıyordu. Tadilat sırasında izolasyon malzemelerin tutuşmasından kaynaklanan yangın çıkmış. İzolasyon malzemeleri tutuşmuş ki bu kadar keskin bir duman çıkmış\' diye konuştu.

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