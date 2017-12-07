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(Geniş haber) - Beşiktaş'ta silahlı baskın: 2 yaralı 4 gözaltı

Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta bir gümrük müşavirlik şirketine gelen pompalı tüfekli ve silahlı 6 kişi, içeride bulunanlardan ikisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silahla ateş etti

07 Aralık 2017 19:42

Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirlik şirketine gelen pompalı tüfekli ve silahlı 6 kişi, içeride bulunanlardan ikisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silahla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan 2\'si kaçarken 4\'ü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beşiktaş Barbaros Bulvarı 163 numarada bulunan gümrük müşavirlik şirketinde meydana geldi. İddialara göre; 6 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan gümrük müşavirlik şirketine pompalı tüfek ve silah ile geldi. İçeridekilerden ellerini ve ayaklarını bağladıkları iki kişinin üzerine ateş açtı. Saldırganlardan ikisi, olay yerinden kaçarken, 4\'ü polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı iki kişi ise, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri işyerinde bir pompalı tüfeğe el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının olduğu yerde delil çalışması yaptı.

İşyerinde çalışan üç kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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