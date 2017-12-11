(Geniş haber) - Bakırköy'de başına demir düşen belediye işçisi öldü

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) YIKIM çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, başına demir parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, sabah saatlerinde yıkımın devam ettiği Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde yaşandı. Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Mustafa Yılmaz, yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Bu sırada yıkım yapılan tesisten Yılmaz\'ın başına demir düştü. Mustafa Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

GERGİNLİK YAŞANDI



Haberi alır almaz olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile eski çalışanlar arasında tartışma çıktı. Bakırköy Belediyesi basına gönderilen açıklamasında Bülent Kerimoğlu,\"“Hepimizi derinden sarsan iş kazasında hayatını kaybeden emekçi arkadaşımızın ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Şahsıma yönelik sözlü saldırıda bulunarak provakatif bir eylem gerçekleştiren saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca olayla ilgili ihmal olup olmadığıyla ilgili Belediyemiz ve Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Yılmaz\'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNLEM ALINMADI İDDİASI



Tesislerin işletmecisi Şerif Varan ise yıkım sırasında hiçbir önlem alınmadığını savunarak, \"Bu işçinin ölümünden belediye başkanı sorumludur. Acele ettirdi ve bu işçi öldü. Hiçbir güvenlik önlemi bir baret bile yok işçilerin kafasında. Bakırköy\'de ana avrat söverek arkadaşımız üzerine yürüdü\" diye konuştu.

MESAİ ARKADAŞLARI FENALAŞTI

Olayın duyulmasının ardından Mustafa Yılmaz’ın mesai arkadaşlarından bazıları fenalaşırken Sedat Çağkır da hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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