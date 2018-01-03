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(Geniş Haber) - Asya Katılım Bankası'nın A grubu hissedarlarına operasyon

Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında; Bank Asya'nın 2015 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinden sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK)'a, bankanın

03 Ocak 2018 20:34

Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında; Bank Asya\'nın 2015 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'na (TMSF) devredilmesinden sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK)\'a, bankanın A grubu 310 hissedarını incelemesini talep etti. 
MASAK\'ın hazırladığı rapor üzerine; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası\'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 242 kişi hakkında çeşitli davaların devam ettiğini, bu zamana kadar hakkında hiç işlem yapılmamış 68 kişiyi tespit ederek haklarında gözaltı kararı verdi. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli, Eskişehir, Balıkesir, Malatya, Ankara, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Van ve Kütahya\'da düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında 49 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, 17-25 Aralık sonrasında banka hesaplarında artış olduğu ve FETÖ\'nün üst yönetimiyle irtibatlarının olduğu ileri sürüldü. 


 

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