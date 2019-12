Geniş bel çevresi hastalandırıyor

Günümüzde pek çok kadın ve erkek bel çevresinin kalınlığından, yani göbeğinden şikâyet eder durur. Kadınlar özellikle basen bölgesindeki yağlanmalardan yakınırken, erkekler göbek kısmından şikâyetçidir.



Bu bölgedeki yağlar sadece görüntünüzü değil, sağlığınızı da etkileyebilir. İnsanlar neden hemen göbeğinden kilo alır ve niçin bu kiloları vermekte zorlanır? Peki göbek bölgenizdeki yağlanmadan kurtulmak için ne yapmanız lazım? İşte uzmanların tavsiyeleriyle kalın göbekten kurtulmanın yolları...



Göbeğinizi, yemek yiyerek de eritebilirsiniz



Uzmanlara göre ideal bel ölçüsü kadınlarda 80 cm ve altı, erkeklerde ise 94 cm ve altı olmalı. Beldeki 1,5 cm'lik fazlalık yarım kilo yağ anlamına geliyor. Diyetisyen Aylin Yılmaz'a göre belinizin çevresini en pratik ve güvenilir ölçme yöntemi; göbeğinizi içine çekerek mezura ile bel çevrenizi ölçme. Eğer bu rakam boyunuzun yarısından az ise sağlıklısınız, fazla ise sağlığınız risk altında demektir. Ülkemizde 30 yaşın üzerindeki kişilerin yarısı bu değerlerin üzerinde. Böyle durumlarda yapılması gereken yemeden-içmeden kısma değil sağlıklı kilo kontrolü ile beraber egzersiz uygulamaları.



Yılmaz'a göre sağlıksız, kalorisi düşük ve moda diyetler altında yapılan tek tip diyetler bölgesel zayıflamada etkili değil, çünkü bu bölgelerde yağ kaybı yerine yağsız doku kaybı oluyor. Haftada 3 cm'ye kadar olan incelme sıkılaşmayı ifade ederken, 5 cm'ye kadar olan incelme (haftada) kilo kaybını, 10 cm'ye kadar olan incelme (haftada) ise kas ve su kaybını gösterir. Bu sebeple bölgesel zayıflamak isteyenler mutlaka yağ kaybını hedefleyen diyetler yapmalı. Mutlaka bol bol su içmeli ve her fırsatta egzersiz yapmalı.



Anadolu Sağlık Merkezi diyet uzmanı Çağatay Demir'e göre diyet yapmadan göbek bölgenizdeki yağlardan kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Demir'in formülüne göre kahvaltı kesinlikle atlanmayacak. Tam tahıllı bir dilim ekmek ve yağsız peynir ile söğüş sebze ile güne başlanabilir. Üç ana, üç ara öğünün olduğu programda ara öğünlerde muz, incir, üzüm, kavun, karpuz, kepekli bisküvi ve yağsız yoğurt yenilebilir. Ana öğünlerde ise beyaz ekmek, pirinç ve undan yapılmış her türlü besinden uzak durmakta fayda var. Günlük posa alımınızı artırmak için meyve, sebze ve tam tahıllı ürünler tüketin.



Özellikle şeker ve şekerli besinler göbek bölgenizdeki yağlanmayı artırır. Bu sebeple çay ve kahvelerinize katacağınız şekerleri giderek azaltın. Canınız çok tatlı isterse de meyve yiyin. Bunlarla birlikte günlük yağ tüketimini de azaltmanızda fayda var. Katı yağ mümkün olduğunda tüketmemeye çalışın. Bir de kalsiyum alımı göbek bölgesindeki yağları azaltır. Onun için günde 3-4 porsiyon yağsız süt ve yoğurt tüketmek en iyisi.



İnce bir bele sahip olmak için...



Yağlı tohumlardan (ceviz-badem) ortalama 10 parça tüketilebilir. Özellikle sabah kahvaltıdan önce yeni bir güne güzel başlamak için bire bir...



Öğlene kadar 1 litre su, öğle ve akşam arası 1,5 litre su, akşamdan yatış saatinize kadar ortalama yarım litre su içilmesi metabolizma hızı ve yağ yakımı için önemlidir.



Tatlı ihtiyacınızı kuru meyve tabağı (1 tatlı kaşığı kuru dut, 3 kuru erik, 2 kuru kayısı, 1 tatlı kaşığı yaban mersini) üzerine 2 kaşık yağsız yoğurt ve üzerine 1 çay kaşığı kadar tarçınlı bal katarak karşılayabilirsiniz.



Her gün mutlaka yeşil meyve ve sebze tüketilmeli. Roka, ıspanak, tere, yeşil elma, armut, kivi...



Kesinlikle spor yapılmalıdır. Yüzme, tempolu yürüme ve karın kaslarını destekleyecek alternatif egzersizleri kombine ederek bel çevresini destekleyebilirsiniz.



Sabahları ve akşam yatmadan önce derin nefes alıp vererek yerden çok kalkmadan mekik çekebilirsiniz.



Şekerli ürünlerden (çikolata, pasta, beyaz undan yapılmış tüm ürünler, kurabiye, börek vs.) uzak durmak çok önemlidir.



Kafeinli ve asitli içecekler yerine oda sıcaklığında suya taze nane ve limon ekleyerek kendinize sağlıklı ve lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz.