Citigroup birinci çeyrekte hisse başına 0.18 dolar zarar açıkladı, GE'nin kârı da beklentileri aştı.



ABD'de bilançolar beklentilerden iyi gelmeye devam ediyor. ABD bankalarından Citigroup , kredi kayıpları ve imtiyazlı hisselerden kaynaklanan muhasebe değişiklikleri sebebiyle ilk çeyrekte zarar ettiğini açıkladı.



Banka ayrıca, birkaç milyar doları aşan seviyede gerçekleşecek imtiyazlı hisselerin adi hisseye çevrimi işleminin, ABD devletinin uyguladığı stres testleri sonrasına ertelendiğini belirtti. Stres testleri, bankaların sermaye veya diğer yardımlara ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için yapılıyor.



Citigroup hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 15'in üzerinde primle 4.63 dolara yükseldi. Banka, adi hisse sahipleri payına 966 milyon dolar, yani hisse başına 0.18 dolar zarar ettiğini açıkladı.



Citigroup geçen yıl aynı dönemde 5.19 milyar dolar, yani hisse başına 1.03 dolar zarar açıklamıştı. Bankanın gelirleri ise neredeyse iki katına çıkarak 24.79 milyar dolara yükseldi.

Reuters Estimates'a göre analistler, bankanın hisse başına ortalama 0.30 dolar zarar etmesini ve gelirlerinin 21.73 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.



Citigroup, imtiyazlı hisselerden kaynaklanan etkiler dahil edilmediğinde, devam eden faaliyetlerden 1.61 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı. Bu rakam geçen yıl 5.25 milyar dolar zarar şeklinde gerçekleşmişti.



Geçen yıl Ekim ayından beri ABD devleti tarafından üç kere kurtarılan Citigroup, bankacılık kurtarma fonu TARP'tan 45 milyar dolar yardım almış ve kendisine ait 300.8 milyar dolar değerinde sorunlu varlıklardan kaynaklanacak kayıpların bir kısmının devlet tarafından karşılanması için ABD devletiyle mutabakata varmıştı.



GE'nin kârı beklentilerin üzerinde



General Electric de birinci çeyrekte hisse başına 0.26 dolar kâr ettiğini açıkladı. Analistler, şirketin 0.21 dolar kâr etmesini bekliyorlardı. Şirketin gelirleri yüzde 9 gerileyerek 38.4 milyar dolar oldu.

Şirket, ABD Hazinesi'nin uyguladığı stres testleri sonucunda yeni sermaye ihtiyacı olmadığının açıklanmasının beklendiğini belirtti.



GE'nin finans birimi GE Capital, ilk çeyrekte 1.1 milyar dolar kâr etti. GE, GE Capital'ın 2009'da kâr edeceği yönündeki öngörüsünü koruduğunu ve birimin kredi notlarına ilişkin soru işaretlerinin aşıldığını belirtti.

