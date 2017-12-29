Genetik hastası çocuklara yılbaşı eğlencesi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Şehir Hastanesi\'nde tedavi gören genetik hastası 11 çocuğa yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Türkiye\'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan hastanenin Çocuk Metabolizma Bölümü\'nde düzenlenen eğlencede, nadir görülen genetik hastası çocuklar için süsleme ve eğlence yapıldı. Genelde akraba evliliği sonucu doğan çocukların doğuştan sahip olduğu genetik hastalara dikkat çekmek için de düzenlenen organizasyonda, çocuklar gönüllerince eğlendi. Erken yılbaşı kutlaması yapan çocuklar, pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erken tanı aldıklarında çocukların tedavi şansına sahip olduğunu ifade eden Çocuk Metabolizma Uzmanı Berna Şeker Yılmaz, \"Fakat tedavileri son derece masraflı ve özel tedaviler. Sağlık Bakanlığı bu tedaviyi karşılıyor. Bunlar özel merkezlerde veriliyor. Tedavi aldıkları zaman normal hayatlarını sürdüren özel çocuklar bunlar. Genetik bazı enzim eksikliklerine bağlı, eklemleri, kasları, beyni, gözü, kulağı bildiğiniz tüm organ ve dokuları etkileyen yaygın hastalıkları bulunan çocuklar. Bu hastalıklar 3 bin ile 6 bin canlı doğumda bir görülüyor ve çoğu tanı konulmadan atlanıyor. Bizim hedefimiz bu taramaların genişletilip bütün çocukların tanı alması. Bu konuda da hastanede yapılmayan tetkiklerimiz var. Onların da en kısa sürede yapılması için çalışıyoruz\" dedi.

Etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen 14 yaşındaki Sıla Kutlu ise, \"Yeni yılda daha mutlu olmak istiyorum. Daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Lise birinci sınıfa gidiyorum. Derslerim iyi ve okulumu bitirince yeni ilaçlar geliştirmek için eczacı olmak istiyorum. Bize bu güzel günü hazırlayanlara teşekkür ederim\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklar yeni yıl pastası keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



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