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Sağlık

Genetik farklılıklar akciğer kanserini tetikliyor

Aynı kromozom bölgesindeki bazı genetik farklılıkların, sigara içse de, içmese de, ailesinde akciğer kanserine yakalananların olduğu kişilerde bu kansere yakalanma riskini 5-7 kat artırd

10 Eylül 2008 03:00

Aynı kromozom bölgesindeki bazı genetik farklılıkların, sigara içse de, içmese de, ailesinde akciğer kanserine yakalananların olduğu kişilerde bu kansere yakalanma riskini 5-7 kat artırdığı bildirildi.

Kan testinden akciğer kanseri tanısı

Arsenik akciğer kanserini tetikliyor

ABD'nin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi’nden Dr. Ming Yu, "sigara kullananların bazılarının akciğer kanserine yakalanmadığını, bunun da sigara içenler ile kansere yakalananlar arasında genetik farklılıkların var olduğunu düşündürdüğünü" belirtti.

Üniversiteye bağlı Siteman Kanser Merkezinden Yu, bazı ailelerin akciğer kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunun bilindiğini, buna bağlı kalıtsal etkenler belirlenebilirse, bu kişilerin kansere yakalanmasının önlenebileceğini söyledi.

Bu varsayımlardan yola çıkan araştırmacılar, ailesinde akciğer kanserine yakalananların olduğu 194 kişinin genetik profilini, ailesinde bu kansere rastlanmayan 219 kişiyle karşılaştırdı. 300 binden fazla kalıtsal farklılığı belirlemek üzere bu kişilerin DNA örnekleri incelendi.

Akciğer kanserinin görüldüğü ailelerde birçok kromozom üzerinde genetik farklılıklar belirlendi, ancak 15. kromozom üzerindeki genetik farklılıkların kanserle daha fazla bağlantılı olduğu saptandı.

Araştırmacılar, ailesinde akciğer kanseri görülen ve 15. kromozomlarında genetik farklılıklar olan kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin kontrol grubuna göre 5,7 ila 7,2 kat fazla olduğunu vurguladı. Bu kromozom bölgesinde, 3'ü nikotin bağımlılığında rol oynayan, proteinleri kodlayan birçok genin bulunduğuna da dikkat çekildi.

Bu genlerin kanser tümörlerinde etkin olduğunu ve hücrenin çoğalması ya da ölmesinde rol oynadığını ifade eden Yu, bunların akciğer kanserinin gelişimindeki kesin rolü belirlemek ve tedavi için hedef olarak alınıp alınmayacaklarını saptamak için başka araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti.

(AA)

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