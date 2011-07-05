'Generallere pasif görev veya emeklilik'

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, kanunu hatırlatarak basına yansıyan Balyoz tutuklusu 42 generalin YAŞ'taki durumuna değindi: Pasif görev ya da emeklilik.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'den, hükümetin YAŞ'ta emekli etme eğiliminde olduğu iddiasıyla basına yansıyan, tutuklu generallerin durumuyla ilgili konuştu.



Hükümetin tavrını henüz konuşmadıklarını belirtmekle birlikte, TSK Personel Kanunu'nun 65. maddesini hatırlatan Gönül, 'pasif görev ya da emekilik' dedi.



Gönül'e, bakan yardımcısının sivil mi asker mi olacağı da soruldu ancak o 'önce bakan belli olsun' demekle yetindi.



Bugün basında, hükümetin geçen yılki YAŞ'ta uyguladığı 'ne terfi ne de emeklilik' formülüne bu kez sıcak bakmadığı, Balyoz davası kapsamındaki 42 generali emekli etme eğiliminde olduğu iddia edildi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e, ABD Büyükelçiliği Rezidansı'nda verilen ABD'nin Bağımsızlık Günü resepsiyonunda bu konu soruldu.





'HALK BENİMSEDİ'



YAŞ'a ilişkin hükümetin tavrını henüz konuşmadıklarını bu sebeple de tavrın ne olacağını bilmediğini söyledyen Gül, iktidarları döneminde YAŞ kararları ile ilgili bir prensip uygulandığını ve bu prensibi halkın tasvip ettiğini söyledi.



Gül, şura ile ilgili teknik çalışmanın Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapıldığını, kendisinin tekrar bakan atanıp atanmayacağı belli olmadığı için de konuya ilgi göstermediğini söyledi.



Bu kadar çok generalin tutuklu bulunmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarını zaafa uğratabileceği yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine de Gönül, görüş bildirirken hep kanunun öngördüğü sınırlarda kaldığını, bu sebeple bu konuda bir görüş bildirmesinin doğru olmayacağını kaydetti.





'PASİF GÖREV VEYA EMEKİLİK'



YAŞ'da terfi sırasına giren ve haklarında dava süreci devam eden generallerin durumuna ilişkin soru üzerine Gönül, TSK Personel Kanunu'nun 65. maddesini hatırlatarak, bu durumdaki personelin terfilerinin ve kademe ilerlemelerinin yapılamayacağına dikkati çekti.



Gönül, bu personelin pasif görevlere atanabileceğine işaret ederek, "YAŞ kararları yargıya kapalı, Şura isterse resen emekli de edilebilirler" dedi.





'UZATMA İMKANI VAR'



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki soru üzerine de Gönül, kuvvet komutanlarının görev süresinin bir yıl uzatılabilmesi imkanı olduğuna dikkati çekerek, "Genelkurmay Başkanı gibi o imkan olmasaydı, kim ne teklif ediyorsa etsin bir şey olmazdı. Yani bu imkan var ama henüz netleşmiş değil" dedi.





BAKANLIĞA DEVAM MI?



Kendisinin Milli Savunma Bakanı olarak devam etmesi ihtimali konusundaki soru üzerine de Gönül, kendisinin bunu bilmediğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı imzalamadan Sayın Başbakan herhangi bir beyanda bulunmaz, bu saygısızlık olur" yanıtını verdi.



Milli Savunma Bakanlığında bakan yardımcısının sivil mi asker mi olacağı yönündeki soru üzerine de Gönül, bu konuda beyanda bulunamayacağını, önce bakanın belli olması gerektiğini söyledi.







