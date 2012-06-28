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Generaller Suriye sınırında!

Başbakan Erdoğan'ın "Vururuz" açıklamasından ardından Suriye sınırında başlayan askeri hareketlilik bugün de devam etti

28 Haziran 2012 22:23

Suriye sınırına yapılan askeri sevkiyatın ardından, bölgeye üst düzey bir askeri ziyaret gerçekleştirildi. Tümgeneral Sezai Bostancı ve Tuğgeneral Kahraman Güneş sınır birliklerinde denetimlerde bulundu.

Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'te sınıra yakın bölgelere tanklar ve füze bataryaları sevk edildi.
 
Yapılan sevkiyatların ardından Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Sezai Bostancı ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş de bölgeye gitti.
 
Suriye sınırındaki birlikleri denetleyen generaller, sınır birliklerinde brifing aldıktan sonra kentten ayrıldı.

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