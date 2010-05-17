General Motors karını açıkladı

T24- Şirketten yapılan açıklamada, Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte şirketin 865 milyon dolar kar elde ettiği bildirildi.





GM, geçen yıl ilk çeyrekte 5,98 milyar dolar, Temmuz-Aralık aylarını kapsayan yılın ikinci yarısında ise 4,3 milyar dolar net zarar açıklamıştı.





Geçen yıl 22,43 milyar dolar olan şirketin gelirleri ise 31,48 milyar dolara yükseldi.





Resesyon sırasında iflasa sürüklenen GM, iflas korumadan 10 Temmuz 2009’da çıktı. Şirket, iflas korumadan çıkarken ABD hükümetinden 50 milyar dolar yardım aldı. ABD hükümeti ise şirketin hisselerinin yüzde 61’ine sahip oldu.





Çeyrek yıl sonuçları, borçlarını azaltma, işçi sayısını azaltma, fabrikaları kapatma ve kar getirmeyen Hummer, Saab ve Saturn gibi birimlerini elden çıkarma yoluyla şirketin maliyetlerini azaltmasındaki başarısına vurgu yapmış oldu.





Ancak analistler, GM’nin hala ABD’deki ününü yeniden tesis etme ve pazar payını tekrar kazanma konusunda güçlüklerle karşı karşıya bulunduğunu ifade ediyor.





ABD’de otomobil satışlarındaki yavaş toparlanma sürerken, GM Üst Yöneticisi (CEO) Ed Whitacre, bu yıl geneli için kar beklentisi olduğunu dile getirdi.