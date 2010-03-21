General Motors Güney Kore'de 58 bin aracı geri çağıracak

T24- Dünyanın önde gelen otomobil firmalarından General Motors'un (GM) Güney Kore bölümü 58 bin 561 aracı geri çağırmayı planladığı belirtildi.

Güney Kore hükümeti ve GM Daewoo Auto ve Technology firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de satılmış olup da geri çağrılması planlanan araçlardan 45 bin 957'sinin Captiva marka SUV arazi aracı, 12 bin 604'ünün de Chevy Cruze marka otomobili içerdi.

Açıklamada, Captiva marka arazi aracının direksiyon sisteminde, Chevy Cruze marka otomobilin de benzin deposunda saptanan bir sorun nedeniyle geri çağrılmasının planladığı bildirildi. Geri çağrılması düşünülen Captiva marka arazi araçlarının 1 Nisan 2006 - 31 Aralık 2007, Chevy Cruze marka otomobillerin de 25 Eylül 2009-2 Mart 2010 tarihleri arasında üretildiği ifade edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir GM Daewoo üst düzey yetkilisi, yurt dışına satılan Captiva ve Cruze marka araçlarında da aynı sorunlar nedeniyle geri çağrılabileceğini belirterek, ''GM diğer ülkelere satılan söz konusu araçları da geri çağırmayı planlıyor. Her ülkede farklı kurallar ve standartlar olması nedeniyle GM, söz konusu ülkelerin durumuna göre geri çağırmanın zamanına ve miktarına karar verecek'' dedi.