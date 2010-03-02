General Motors 1.3 milyon aracı geri çekiyor

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Otomotiv devi GM, sorundan etkilenen modelllerin Chevrolet Cobalt, Pontiac G5, Pontiac Pursuit and Pontiac 4 olduğunu duyurdu.BBC Türkçe'nin haberine göre yapılan açıklamada sorun nedeniyle düşük hızlarda direksiyon kontrolünün daha fazla güç gerektirdiği fakat bunun, araçların güvenli bir şekilde kontrol edilemediği anlamına gelmediğini söyledi.GM'e göre hidrolik direksiyondaki sorun Toyota'nın kısmen sahibi olduğu bir tedarikçi firmadan kaynaklanıyor.GM başkan yardımcısı Bob Lutz, "Bu durumda suçun, kısmen Toyota'ya ait olan bir tedarikçi firmadan kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.Lutz, hatanın mali sorumluluğunu kimin üstleneceğinin henüz net olmadığını da belirtti.GM geçen yıl başlayan ve araçların geri çekilmesi sonucuna varılan bir incelemenin ardından yetkili Amerikan kurumlarına dün bilgi verdiğini de duyurdu.Sorunla ilgili yaklaşık 1100 şikayet alan Amerikan Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği İdaresi de (NHTSA) 27 Ocak'tan bu yana soruşturma yürütüyordu.Geri çekilen araçlar arasında ABD'de satılan 2005-2010 model Chevrolet Cobalt ve 2007-2010 model Pontiac G5, Kanada'da satışa sunulan 2005-2006 Pontiac Pursuit ve Meksika'da satılan 2005-2006 model Pontiac G4'ler bulunuyor.GM'in geri çekme açıklaması, Toyota'nın gaz pedalı ve fren problemleri nedeniyle dünya çapında 8 milyon aracı geri çekmeyi sürdürdüğü bir döneme rastlıyor.