Genelkurmay'ın tabelası inecek mi?

T24 - Türkiye'deki mevcut askeri yapılanmasının sil baştan değişeceği ve Genelkurmay Başkanlığı Karargâh'ın lağvedilip yerine Savunma Bakanlığı Karargâh'ı kurulacağı iddia edildi.





'Başbakanlık: Genelkurmay binasının tabelası inmeyecek' haberi için tıklayın





Başbakan Erdoğan'ın 'Taslak hazırlayın' diye görevlendirdiği isimlerden biri, Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'ya projenin ayrıntılarını anlattı. İddiaya göre, Genelkurmay Başkanı, yeni Karargâh'a taşınacak. Genelkurmay tabelası inecek, 'J' başkanlıkları dahil tüm, birimler yenilenecek.





Genelkurmay'ın düzenlemeleri ve AB düzenlemeleri



Balyoz sanığı üç generalle ilgili Genelkurmay'ın tutumu, sivil-asker ilişkilerine yönelik AB'nin de istediği düzenlemeler için hükümeti harekete geçirdi. Teknik inceleme sona ermeden de çalışmanın kamuoyuna yansımaması için gizlilik prensibine azami dikkat edilmesi istendi.





Dünyadaki örnekleri araştırılıyor



Başbakan'ın isteğiyle başlatılan çalışmada, öncelikle teknik konular masaya yatırılacak. Dünyadaki Savunma Bakanlığı modelleri incelenecek. Fiziki ve teknik olarak Türkiye'ye en uygun Savunma Bakanlıkları örnekleri, raporlaştırılıp hükümete sunulacak. Bu çalışmayla Karargâh'taki 'J' Başkanlıkları başta olmak üzere, tüm birimler gözden geçirilecek. Karargâh'ta fiziki ve teknik olarak reorganizasyon yapılacak.



Genelkurmay Başkanı da Savunma Bakanı'na bağlı olarak çalışan üst düzey askerî yetkili konumuna gelecek. Çalışmaya kısa süre önce başlandığı için hazırlanacak teknik raporda neler olacağını çalışma sonucunda göreceğiz.





Genelkurmay ile müzakere edilecek



Çalışmanın ne zaman biteceği de şimdilik Ankara'da bilinmiyor. Konunun, Genelkurmay Başkanlığı'yla da karşılıklı olarak müzakere edileceği belirtiliyor. Görünen o ki Ankara, Genelkurmay Karargâhı'nın Savunma Bakanlığı Karargâhı'na dönüştürülmesinde kararlı.





Pentagon modeli



Hükümetin hayata geçirmek için düğmeye bastığı çalışmanın sonucunda, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Genelkurmay Başkanlığı makam odası başta olmak üzere Karargâh'ta büyük bir değişiklik olacağı da kesin. Savunma Bakanlığı kadrosu, Genelkurmay Karargâhı'na taşınacak ve Pentagon'a benzer Savunma Bakanlığı kurulacak.





