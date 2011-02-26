Genelkurmay'dan 'yargı lojmanında 2 asker' haberine yalanlama



T24- Başakşehir'de hâkim-savcı lojmanlarının etrafında dolaşırken şüphelenilen iki kişinin asker olduğunun basında yer bulduktan sonra Genelkurmay Başkanlığı, haberi yalanladı. Genelkurmay, internet sitesinden yaptıkları açıklamada "Söz konusu haberdeki 'asker' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Yakalanan şahısların sivil oldukları öğrenilmiştir" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yalanladığı Milliyet gazetesinde yayımlanan (26 Şubat 2011) haber şöyleydi:

İstanbul Başakşehir'de, hâkim ve savcıların oturduğu lojmanların çevresinde dün sabah meydana gelen olayda şüpheli iki kişiden biri belinde silahla yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin attığı silahın namlu ağzında mermi olduğu tespit edildi. Yakalanan ve asker olduğu belirtilen şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah Başakşehir'de, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları başta olmak üzere, son dönemin en büyük soruşturmalarına bakan, aralarında İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'nın da yer aldığı Beşiktaş Adliyesi'nde görevli hakim ve savcıların oturduğu lojman çevresinde devriye gezen polis ekibi iki kişiden şüphelendi.

Sabah 08.00 - 08.30 arasında meydana gelen olay sırasında, sivil kıyafetli şüphelilerden birisi, polisleri fark edince, üzerindeki silahı atarak kaçtı. Diğer şüpheli ise kaçmaya çalışırken polis ekibi tarafından kıskıvrak yakalandı.