Genelkurmay'dan türbanlı bayram afişi

TSK Cumhuriyet Bayramı için de 30 Ağustos'un "Güçlü ordu güçlü Türkiye" sloganını seçti.







Genelkurmay internet sitesine konulan afişte, ordu-millet kaynaşmasını simgeleyen fotoğraf yer aldı. Fotoğrafta, başörtülü vatandaşların da yer alması dikkat çekti.



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Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle "Güçlü ordu güçlü Türkiye" yazılı afiş hazırlamıştı. Billboardlara asılan afişlerdeki slogan, tartışmalara sebep olmuştu. Asker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da aynı sloganda karar kıldı. Sadece fotoğraf değiştirildi.

Büyük Zafer'in afişlerinde, Atatürk'ün mareşal üniformalı fotoğrafı ile Kara, Deniz ve Hava unsurlarının resimleri kullanılmıştı. 29 Ekim afişlerinde ise mareşal üniformalı Atatürk'ün yanı sıra ellerinde bayraklar bulunan vatandaşlar ve bir üsteğmen yer aldı. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun." yazısının altındaki fotoğrafta, başörtülü kadınların olması dikkat çekti.