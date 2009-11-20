Genelkurmay'dan Taraf'a suç duyurusu

T24 - Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, Poyrazköy soruşturmasıyla ilgili olarak dün Taraf gazetesinde yayınlanan haber nedeniyle gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.



Genelkurmay Karargahı'nda yapılan haftalık basını bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, AKP iktidarını yıpratmayı hedef alan 'Kafes' eylem planı haberi nedeniyle Taraf gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.



Tümgeneral Güler, "Başbakanlık gerekli açıklamayı yaptı. Genelkurmay olarak biz de suç duyurusunda buuduk" dedi.



Başbakanlık açıklamasında, "Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma, ilgili yargı makamları tarafından sürdürülmektedir. Soruşturmaya ilişkin bilgilerin basında yer alması, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Soruşma sürecinin tamamlanmasını beklemek, bu süreçte kişi ve kurumları hedef alan davranış ve yorumlardan kaçınmak, herkese düşen bir görevdir" denilmişti.



Tümgeneral Ferit Güler, üçüncü ihbar mektubuyla ilgili sorulara da, "Daha önce açıklama yapmıştık, ilave edecek bir şeyimiz yok" yanıtını verdi.



Taraf gazetesinin dünkü haberinde, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki cunta AK Parti'yi bitirmek amacıyla gayrimüslimlere yönelik saldırılar planladı" iddiasında bulunmuştu. Habere göre, "Kafes" adı verilen bu plan Poyrazköy soruşturması ile ortaya çıktı.



Haberde, "Ergenekon tutuklusu Levent Bektaş’ta ele geçen film CD’sindeki şifreyi çözen savcılar Deniz Kuvvetleri’ndeki cuntanın "Kafes Operasyonu Eylem Planı"nı ortaya çıkardı. Plana göre gayrımüslimler vurulup dindarlar suçlanacak, AKP üzerindeki dış baskı artırılacaktı" ifadelerine yer verilmişti.

