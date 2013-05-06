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Genelkurmay'dan 'orduevlerinde alkol satılmayacak' iddiasına yanıt

Genelkurmay, bugün bazı gazetelerde "Orduevlerinde alkol satışı yapılmayacak" yönündeki haberlere yanıt verdi

06 Mayıs 2013 16:01

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, "Orduevlerinde alkol satılmayacak" haberlerine ilişkin yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinde yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlemler yürütülmektedir" denildi.
 
Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinde; 'Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki' Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlemler yürütülmektedir" denildi.

Genelkurmay'dan yapılan diğer açıklamada da, "Teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde keşif, gözetleme ve istihbarat toplama gayretlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Sitede Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanlarının geçtiğimiz hafta Van, Hakkari Şırnak, ve Mardin’e yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.


Genelkurmay'ın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL ve Komutanlar; 30 Nisan- 02 Mayıs 2013 tarihlerinde Van, Hakkari, Şırnak ve Mardin il sınırları içinde görev yapan askerî birliklerde denetlemelerde bulunmuşlardır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 2

Teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde keşif, gözetleme ve istihbarat toplama gayretlerine aralıksız devam edilmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 3

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinde; "Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki" Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlemler yürütülmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 4

Afganistan'da kalıcı barışın yerleşmesine katkıda bulunmak, Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve yardım etmek maksadıyla görevine devam eden Kabil Bölge Komutanlığınca Afganistan'da eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yardıma muhtaç çocuklara öğle yemeği verilmiş ve kırtasiye yardımı yapılmıştır.

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