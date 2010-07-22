-GENELKURMAY'DAN MURAT BAŞBUĞ AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un oğlu Murat Başbuğ'la ilgili bugün bir gazetede yayımlanan haber ve fotoğrafa ilişkin, ''Haberde yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı'' belirtildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bir gazetede Murat Başbuğ'a ilişkin bir haber ve fotoğrafa yer verildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: ''Bu fotoğraf, üç yıl önce bir arkadaş grubu ortamında çekilen bir resimdir. Haberde yer alan hususlar ise gerçeği yansıtmamaktadır. Kişiye ilişkin iddialar ise 16 Nisan 2009 tarihli İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazısından öğrenilmiştir. Ayrıca aynı yazıda, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel güvenlik risklerine karşı gerekli koruma tedbirlerinin alınmasına dikkat çekilmiştir. Konuyu başka bir zemine çekerek, istismar etmek isteyenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulacaktır.''