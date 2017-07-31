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Genelkurmay'dan göçmenleri darp eden askerlere ilişkin açıklama

"Hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup adli işlem başlatılmıştır"

31 Temmuz 2017 00:36

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin askerler tarafından dövüldüklerini içeren görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

4 kişinin tedavilerinin ardından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, ilgili personelin gözaltına alınıp idari ve adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır. Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." (DHA)

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