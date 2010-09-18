-GENELKURMAY'DAN GAZİLER GÜNÜ AFİŞİ ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla afişler hazırlattı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan afişlerde, Türk askerlerinin savaşırken resmedildiği arka fonun üzerinde bazı gazilerin fotoğrafı bulunuyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının da yer aldığı afişlerde ''Gaziler kahramanlıklarla dolu tarihimizin aynasıdır'', ''Gazilik ömür boyu taşınacak onurdur'' ve ''Güçlü ordu, güçlü Türkiye'' yazıları yer alıyor.