Genelkurmay’dan CHP’li Aygün’e Dersim arşivleri için vize çıkmadı

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Genelkurmay, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Dersim arşivinin bağımsız bir kurul tarafından tasnif edilmesi başvurusunu kabul etmedi. Aygün, “Genelkurmay Başkanlığı’nın bu kararı Dersim 38 Katliamı konusunda hakikati ortaya çıkarma çabalarına darbe vurmuştur” dedi. Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapacaklara İlişkin, 31 Ocak 2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararını gerekçe gösteren Genelkurmay, tasnif işlemine dokundurmayacağını belirtmiş oldu.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel adına, Dr. Hakim Yarbay Muharrem Köse tarafından verilen yanıtta, Dersim arşivinin TBMM Dilekçe Komisyonu’na gönderildiğine dikkat çekildi. Genelkurmay, tasnif sonrasında belgelerin yerli ve yabancı araştırmacıların hizmetine sunulacağına dikkat çekti.

CHP’li Aygün: Hangi kriterler baz alınarak tasnif yapıldı

Genelkurmay’dan gelen yanıtı Hüseyin Aygün, yazılı bir açıklama ile duyurdu.Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in Ocak ayında yaptığı “Dersim belgelerinin tasnifine başladık” açıklamasına dikkat çeken Aygün, “Ancak Özel bu tasnifin neye göre, hangi kriterler baz alınarak ve kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştır” dedi.

Tasnif dışı tutulan belgeler hangisi bilinmiyor

Aygün, “TBMM Dilekçe Komisyonu’na hangi belgelerin, hangilerinin tasnif dışı tutularak saklandığını kamuoyu ve TBMM bilmemektedir” dedi. Aygün’ün açıklaması şöyle:

Genelkurmay, gerçeklerin ortaya çıkmasına darbe vurdu

Genelkurmay Başkanlığı’nın bu kararı Dersim 38 Katliamı konusunda hakikati ortaya çıkarma çabalarına darbe vurmuştur. Genelkurmay Başkanlığı’nın 1937-38 Dersim Harekâtı’nda başta gelen sorumlu makam olduğu elinde bulunan on binlerce belgeden anlaşılmaktadır.

1938 Dersim Katliamında en fazla sorumluluğu taşıyan Genelkurmay’ın, bağımsız tarihçi, akademisyen, araştırmacı ve uzmanları reddi kararı hakikati arayanlara karşı sorumsuzca bir tavırdır. Dersim arşivlerinin açıklanması yönündeki kamuoyu beklentilerini karşılamaktan da uzaktır.

Genelkurmay katliamla ilgili kamuoyundan ne saklıyor

Genelkurmay Başkanlığı Dersim 38 Katliamı ile ilgili olarak kamuoyundan hala neyi saklamaktadır? Bundan 75 yıl önce meydana gelen bir olayla ile ilgili olarak Genelkurmayın kapılarını bağımsız akademisyen, tarihçi, araştırmacı ve uzmanlara kapatması kabul edilemez bir tavırdır.

Dersim ‘38 Katliamı ile ilgili en basit ve demokratik isteği bile karşılamayı reddeden Genelkurmayın 4,5 ay önce meydana gelen Uludere Katliamı ile ilgili olarak kamuoyuna hiçbir açıklama yapmaması kendisi açısından tutarlıdır. Ancak kamuoyu suskun kalan ve olayların üzerini örtenleri değil; saydamlık, hesap verebilirlik ve dürüst yönetim ilkelerine sadık kalanlara saygı duymaktadır.

‘Arşiv tarama, tasnife katılmak istiyoruz'

Hüseyin Aygün, Genelkurmay Başkanlığı’na, 24 Nisan 2012 tarihinde yazılı başvuruda bulundu. Başvurusunda, “ Dersim 38 olayları ile ilgili halen yürütülmekte olan arşiv tarama, tasnif ve elektronik ortama aktarma çalışmalarına ilişkin aşağıda isimleri yer alan akademisyen, araştırmacı ve yazarlar ile birlikte taraf olarak katılmak istiyoruz” dedi. 13 akademisyenin isimlerini yazdı. Yaşar Kaya, Kazım Gündoğan, Celal Yıldız, Cemal Taş, Ali Kaya, Sait Çiya, Şükrü Aslan, Doç. Dr. Bedriye Poyraz, Dr. Ayfer Karakayastump, Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, İmdat Yıldız, Dr. Dilek Solieau, Dr. Daimi Cengiz. 14 Mayıs 2012 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Aygün’e olumsuz yanıtını gönderdi.