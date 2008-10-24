Genelkurmay'dan bir ilk

Dolar talebi dengelenmeye çalışılıyor. Merkez Bankası, piyasaya döviz satım ihaleleri yoluyla müdahaleye başladı.





Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde uluslararası kredi piyasalarında yaşanan sorunlar nedeniyle küresel finans sektörünün güvenilirliğine ilişkin kaygılar oluştuğu ifade edilerek, bu gelişmelerin global likidite akışını olumsuz etkileyerek özellikle dolar likiditesine olağanüstü bir talep doğurduğuna dikkat çekildi.



Merkez bankalarının hızlı ve koordineli bir şekilde hareket ederek piyasaların etkin çalışmasını sağlamak üzere para piyasalarındaki likidite sıkışmasını gidermeye çalıştığı bildirilen açıklamada, bu doğrultuda Bankanın aldığı karar ve uygulamaların da piyasaların işleyişini düzenli hale getirmek amacı taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu çerçevede, son günlerde döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinden, uygulanmakta olan dalgalı döviz kuru rejimi ile çelişmeyecek şekilde döviz kurlarının piyasada belirlenmesi ilkesi çerçevesinde Merkez Bankası piyasaya bugünden itibaren döviz satım ihaleleri yoluyla döviz likiditesi sağlamaya karar vermiştir.



İhalelerde satımı yapılacak döviz tutarı günlük 50 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, gerekli görülen günlerde ihalelerdeki satım tutarı artırılabilecektir.



Önümüzdeki dönemde döviz piyasası gelişmelerine bağlı olarak günlük ihale tutarlarında önceden duyurularak değişiklik yapılabileceği gibi, gerek duyulursa ihaleler durdurulabilecektir.



Ayrıca, döviz satım ihalelerinin döviz piyasasındaki likidite ihtiyacını tam olarak karşılamadığı, ihalelere rağmen likidite azalmasına bağlı olarak oluşacak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda aşırı dalgalanma gözlenmesi halinde ise her zaman olduğu gibi Merkez Bankası doğrudan döviz satım müdahalesinde bulunabilecektir."



İhale esasları



Açıklamaya göre, ihaleye, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecekler.



Türkiye'de iş günü olmasına rağmen ABD'de ödeme sistemlerinin tatil olduğu günlerde, yarım iş günlerinde ve ihale saati öncesinde Merkez Bankasınca dövize doğrudan müdahale edilen günlerde ihale düzenlenmeyecek.



İhalede satımı yapılacak tutar ve ihale numarası saat 13.30'da ilan edilecek, bankalar ihale tekliflerini saat 13.40-14.00 arasında verebileceklerdir. Teklifler daha önceden olduğu gibi Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi aracılığı ile gönderilecek.



İhale çoklu fiyat ihalesi yöntemi ile yapılacak. İhalede teklif miktarı minimum 1 milyon ABD doları ve katları üzerinden verilecek.



Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 40'ı ile sınırlı olacak. Bankalar verdikleri teklif tutarlarını ve fiyatlarını ihale süresince değiştiremeyecek. İhalenin kesildiği fiyatta birden fazla teklif olması halinde dağıtım oransal olarak yapılacak.



İhale yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanacak.

