Genelkurmay'dan Albay Çiçek açıklaması

T24 - Genelkurmay Başkanlığı Albay Dursun Çiçek'in komutanlar ile öğle yemeğinde buluştuğuna dair iddiaları yalanladı. Genelkurmay daha önce de Albay Çiçek'in terfi tartışmaları ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"1. 10 Kasım 2009 günü Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen öğle yemeğine Kuvvet Komutanlarıyla Jandarma Genel Komutanı katılmıştır.

2. Bunun dışında bu öğle yemeğine katılanlara ilişkin yapılan kasıtlı haberler yalandır.

3. Kasıtlı olarak yalan haber yapanlara ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İFADEDEN ÖNCE YEMEK İDDİASI

AKP ve Gülen'i Bitirme Planı'nın altında imzası olan Albay Çiçek'in, Ergenekon savcılarına ifade vermeden önce komutanlarla öğle yemeğinde buluştuğu iddia edilmişti. Genelkurmay Gelincik Salonu'ndaki yemeğe Orgeneral İlker Başbuğ ile birlikte dört kuvvet komutanı da katıldığı da öne sürülmüştü.



Albay Dursun Çiçek "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nda ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla tutuklandıktan 45 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Genelkurmay daha önce de Albay Çiçek'in terfi tartışmaları ile ilgili bir açıklama yapmıştı.