Genelkurmay'dan açıklama bekliyorlar

T24 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin "olmadığı söylenen" radar görüntülerinin savcılıkta olduğunu söyledi.



Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet savcısı ile yapılan 3 saatlik görüşmenin ardından Malatya Adliyesi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, görüşmeden bir hayli memnun ayrıldıklarını dile getirdi.



Önümüzdeki günlerde daha net gelişmelerin olacağını ifade eden Desteci, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bahsettiği görüntüleri kendilerinin de savcılıkta izlediğini belirtti.



Desteci şöyle konuştu: "Görüntüler net. Biliniyor şu anda kimin bu cihazları sökmeye çalıştığı, söktüğü. Bunlar net. Biz de yukarıda görüntüleri izledik. Ama tabii ki soruşturmanın selameti açısından -çünkü bu olay en önemli ip uçlarından, delillerden bir tanesi- benim kimliği açıklamam doğru değil. Ama savcılık bu konuda gerekli çalışmayı yapıyor, yürütüyor."



Destici, "gözaltına alınan ya da yakalama kararı çıkarılan kimsenin olup olmadığı" yönündeki bir soru üzerine, "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha net gelişmeler olacak" dedi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığından daha önce radar görüntülerinde 4 dakikalık bir kaybın olduğu yönünde bilgi verildiğini anlatan Destici, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen yanıtın ise çelişkili olduğunu ileri sürdü.



O radar görüntülerinin de savcılığa ulaştığını anlatan Destici, şöyle devam etti: "Genelkurmay Başkanlığı ile sürekli yazışmalar var. Hem CPS aletleri, hem hava trafiğiyle ilgili. Biliyorsunuz Hava Kuvvetleri önce (bizim orada bir uçuşumuz yok) demişti ama sonra Genelkurmay ile çeliştiler. Radarla ilgili biliyorsunuz önce (4 dakikalık bir bozulma var) denilmişti. Ama şu anda o radar görüntüleri geldi. Bilirkişiye gidiyor. İncelenecek. 'Yok' denen radar görüntüleri şu anda savcılıkta."



Destici, amaçlarının Genelkurmay Başkanlığını yıpratmak olmadığını, aksine böyle bir girişimin karşısında ilk kendilerinin duracağını vurgulayarak, isteklerinin, Genelkurmay Başkanlığının kamuoyunu aydınlatması olduğunu söyledi.



Öte yandan, bugün savcılığa bilgi almak için gelen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kazada ölen gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, Erhan Üstündağ'ın eşi Meryem Üstündağ'ın konu ile ilgili ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.







