Genelkurmay'dan 'ABD askeri geldi' haberine yalanlama

Genelkurmay Başkanlığı, "jandarma timinin ABD'li subaylarca sorgulandığı" iddiasını yalanladı. Genelkurmay açıklamasında, "Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışıdır" dendi.

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak Ilıcalar'daki bir operasyonla ilgili olarak, “Görevi icra eden jandarma özel harekat timinin ABD'li subaylar tarafından sorgulandığı, bu subaylarla bir Türk subayı arasında tartışma çıktığı, tartışma neticesinde jandarma özel harekat timinin kızağa alındığı” iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“24 Aralık 2012 günü bir gazetede 'Şırnak Ilıcalar'da jandarma özel harekat timi tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde FGM 148 roketatar ve mermisinin ele geçirildiği, bu görevi icra eden jandarma özel harekat timinin, ABD'li subaylar tarafından sorgulandığı ve bu subaylar ile bir Türk subayı arasında tartışma çıktığı, bu tartışma neticesinde jandarma özel harekat timinin kızağa alındığı' şeklinde mesnetsiz ve maksadı belli olmayan bir haber yer almıştır.

Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışıdır.”