-Genelkurmay'dan "ağ" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığından, ''Balyoz Planı'' davasına bakan mahkemeye gelen yazıda, TSK genelinde kurumun resmi internet sistemi olarak 7 Ekim 1997'den beri ''TSK-Ağı'' adındaki ağ sisteminin kullanıldığı belirtildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, Genelkurmay Başkanlığından, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ülke çapında ya da bölgesel düzeyde intranet, internet ya da kendi kurumları arası bağlı ağ sisteminin bulunup bulunmadığı, bulunmuşsa hangi tarihten itibaren bu ağ sisteminin kullanılmaya başlandığı, sivil, askeri personelin bu sistemde nasıl çalıştığının bildirilmesine ilişkin talebine cevap verildi. Genelkurmay Başkanlığından gelen yazıda, TSK genelinde kurumun resmi internet sistemi olarak ''TSK-Ağı'' adı altındaki ağ sisteminin kullanıldığı belirtilerek, birlik, karargah ve kurumlarda işletilen yerel ağlar (YAA) ile birbirine bağlandığı, altyapısının ise TSK geniş alan ağından (GAA) oluştuğu kaydedildi. TSK GAA'nın, öncelikle stratejik karargahlardan başlamak üzere Kara Kuvvetlerinde hudut birlikleri, Deniz Kuvvetlerinde yüzer birlikler, Hava Kuvvetlerinde meydan, radar, mevzi ve filo komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında grup komutanlıkları seviyesine kadar tesis edildiği anlatıldı. Bağlantıların ''TAFICS'' altyapısından yapıldığı, bunun bulunmadığı birimlerle hareket ihtiyacına uygun olarak kiralık devreler üzerinden bağlantı sağlandığı ifade edilen yazıda, bunların mümkün olmadığı durumlarda da taktik muhabere sistemleri ve uydu muhabere sistemleri vasıtasıyla sisteme bağlanıldığı kaydedildi. İnternetin, birlik, karargah ve kurumların yurt dışında görev yapan unsurları ile diğer kurum ve kuruluşlarla yapacakları tasnif dışı gizlilik derecesindeki iletişimin yanı sıra TSK personelinin internet ortamına sunulan bilgi kaynaklarına erişimini sağlamak için kullanıldığı ifade edilen yazıda, internet için TSK'da bir ağın olmadığı, ticari servis sağlayıcılardan bu hizmetin satın alındığı vurgulandı. TSK-Ağı'nın Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 7 Ekim 1997'de kullanılmaya başlandığı belirtilen yazıda, Ankara bölgesindeki internet erişim ihtiyacının da 1996'dan itibaren Genelkurmay Başkanlığınca internet servis sağlayıcı kanalıyla merkezi olarak karşılandığı ifadelerine yer verildi. -Deniz Kuvvetlerindeki erişim- Deniz Kuvvetleri karargah ve birliklerinin TSK-Ağı bağlantılarının, halen devam etmekte olan TAFICS projesi kapsamında aşamalı olarak gerçekleştirildiği belirtilen yazıda, Deniz Kuvvetleri bünyesinde halihazırda 63 adet karada konuşlu birlik ve karargahın TSK-Ağı'na bağlı olduğu kaydedildi. Yazıda, TAFICS projesi kapsamında Nisan 2002'de başlayan Gemi Bilgi Sistemi (GEBIS) projesiyle bugüne kadar 6 adet limanda karasal altyapı ve bu altyapı üzerinden muhtelif ağlara bağlantı sağlanmak üzere 84 adet yüzer birlikte gemi içi bilgi sisteminin de tesis edildiği anlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1996'dan bu yana internet erişiminin olduğu, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren özel şirketler tarafından internet hizmeti alındığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından gelen yazıda ise 2 Aralık 2004'ten itibaren Jandarma Genel Komutanlığında internet ağının (JNET) açıldığı, bu tarihten önce de müstakil eğitim tabur komutanlığı seviyesinde birliklere hizmet veren ve TURPAK hatları ile birbirlerine irtibatlı olarak çalışan çok kullanıcılı bilgisayar sisteminin kullanıldığı belirtildi. İnternet ağının 6 Mayıs 2011 tarihinden itibaren merkezi olarak hizmete alındığı, bu tarihten önce de birliklerin münferit olarak ADSL hatları üzerinden internete bağlandığı bildirildi.