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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay'daki çatışma anı ilk kez kameralarda!

Genelkurmay Karargâhı'nın nizamiyesinde yaşanan çatışmaların görüntüleri...

14 Ekim 2016 20:37

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece Genelkurmay'da yaşanan çatışmaları gösteren kamera kayıtları ilk kez yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Genelkurmay Karargâhı'nın güney nizamiyesinde cuntacı bir asker binadan arabasıyla çıkış yapmak istiyor, ancak kapıda görevli bir asker buna izin vemek istemiyor. Bunun üzerine cuntacı askerin emir subayı silah doğrultuyor ve bariyeri kırarak arabayı çıkışa izin vermeyen askerin üzerine sürüyorlar. 

Darbe girişimi sırasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının, İstanbul Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı ve üst düzey 10 generalin darbeci askerler tarafından rehin aldıkları görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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