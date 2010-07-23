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GENELKURMAY'DA HERON SORUŞTURMASI SÜRÜYOR ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 14:29

-GENELKURMAY'DA HERON SORUŞTURMASI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, TSK içindeki bazı askeri personelin HERON insansız hava araçlarını düşürmeye çalıştıkları ile ilgili iddialar konusunda, bu konunun basında yer aldığı gibi ne isim, ne rütbe, ne de kimliğini belli edecek hiç bir bilgi olmayan iki belirsiz kişi arasında geçen bir konuşma metni olduğunu belirterek, halen Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın konu üzerindeki delil tespiti işlemleriyle ilgili çalışmasını çok yönlü olarak sürdürdüğünü bildirdi.

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