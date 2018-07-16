Genelkurmay'da devir-teslim töreni

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Org. Ümit Dündar Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korg. Metin Gürak’a devretti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Genelkurmay II’nci Başkanlığı Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay II’nci Başkanlığı görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından Korgeneral Metin GÜRAK’a devredilmiştir.”

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Gürak getirilmişti.