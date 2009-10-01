Genelkurmay'a 'JİTEM' sorusu

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi JİTEM'in varlığını Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sorma kararı aldı.



Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan, aralarında terör örgütü PKK itirafçılarının da bulunduğu 11 sanıklı 'JİTEM' davasına devam edildi.



Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 11 sanık katılmazken, bazı sanık avukatları ile müdahil avukat Tahir Elçi hazır bulundu.



Duruşmada, mahkeme, Emekli Albay Arif Doğan'ın ifadesinin alınması amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıya cevabın geldiğini belirtti.



Müdahil avukat Elçi, emekli Albay Arif Doğan'ın beyanlarını incelediklerini ve Doğan'ın beyanlarında, 'JİTEM adlı örgütü kurduklarını, resmi bir kurum olduğunu' ifade ettiğini öne sürerek, 'Oysa Teoman Koman böyle bir örgüt olmadığını söylemiştir. Tanık Hanifi Kaya da JİTEM ile ilgili isimler de vererek detaylı beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanlar göz önüne alınarak Jandarma Genel Komutanlığı'na yazı yazılmasını ve komutanlık bünyesinde JİTEM isimli 'Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi' şeklinde açılımı olan bir kuruluşun olup olmadığının, jandarma teşkilat ve şemasında yer alıp almadığının sorulmasını ve yazılacak talimata tanıkların beyanlarının eklenmesini talep ediyoruz' dedi.



'JİTEM'in olup olmadığının sorulmasına karar verildi



Mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılarak 'JİTEM adlı bir birimin olup olmadığının, var ise hangi tarihte kurulduğunun, faaliyetine devam edip etmediğinin, iddianamede belirtilen kişilerin kuruluşa üye olup olmadıklarının' sorulmasına karar verdi.



Mahkeme ayrıca bazı basın organlarında yer alan itirafçı Abdulkadir Aygan'ın JİTEM isimli kuruluşta çalıştığı yönünde hakkında maaş bordrosu düzenlediği yönündeki haberler üzerine Maliye Bakanlığı'na konunun sorulmasını da kararlaştırdı.



Maliye Bakanlığı'ndan ayrıca iddianamedeki diğer sanıklarla ilgili 'çalıştıkları birim JİTEM' şeklinde belirtilen bir bordronun olup olmadığının da sorulmasını isteyen mahkeme, aynı hususların Diyarbakır Defterdarlığı'ndan da sorulmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti, 'Arif Doğan'ın evinde yapılan aramada çok sayıda belgenin bulunduğu ve çıkan belgeler arasında kısa adıyla JİTEM olarak bilinen bir kuruluşla ilgili bilgilerin olduğu' ile ilgili basında yer alan haberlerin doğru olup olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını da istedi.



İddianameden



İddianamede, çeşitli tarihlerde Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da 'adam öldürme, kundaklama, bombalama' eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtilen 11 sanıkla ilgili olarak, TCK'nın 313. maddesi uyarınca, 'cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' ve TCK'nın 450. maddesi uyarınca 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçlarından 9'u hakkında müebbet, 2'si hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.