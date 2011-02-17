-GENELKURMAY: YÖNERGEDE BÖYLE ATIŞ TALİMİ YOK ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'taki ''atış talimi'' görüntüleri ile ilgili, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin atış yönergelerinde bu şekilde bir atış eğitiminin yer almadığını'' belirterek, görüntülerde yer alan subay hakkında gerekli işlemin başlatıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bir subay tarafından yapılan tabanca atış görüntülerinin bazı medya organlarına yansıdığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Yapılan araştırma sonucu, olayın Şırnak/Akçay'da konuşlu 6'ncı Motorize Piyade Tugayı'nın Seslice'deki üs bölgesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin atış yönergelerinde bu şekilde bir atış eğitimi yer almamaktadır. Ancak 'güven atışı' olarak adlandırılan bir atış şekli, önceki yıllarda bizzat adı geçen personelin de katıldığı bir gösteride, TSK Özel Kuvvetler personeli tarafından icra edilmiş ve televizyonlarda da gösterilmiştir. Anılan subay hakkında gerekli işlem başlatılmıştır.''