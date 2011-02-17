T24 LogoT24 Logo
Gündem

GENELKURMAY: YÖNERGEDE BÖYLE ATIŞ TALİMİ YOK ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 14:36

-GENELKURMAY: YÖNERGEDE BÖYLE ATIŞ TALİMİ YOK  ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'taki ''atış talimi'' görüntüleri ile ilgili, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin atış yönergelerinde bu şekilde bir atış eğitiminin yer almadığını'' belirterek, görüntülerde yer alan subay hakkında gerekli işlemin başlatıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bir subay tarafından yapılan tabanca atış görüntülerinin bazı medya organlarına yansıdığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Yapılan araştırma sonucu, olayın Şırnak/Akçay'da konuşlu 6'ncı Motorize Piyade Tugayı'nın Seslice'deki üs bölgesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin atış yönergelerinde bu şekilde bir atış eğitimi yer almamaktadır. Ancak 'güven atışı' olarak adlandırılan bir atış şekli, önceki yıllarda bizzat adı geçen personelin de katıldığı bir gösteride, TSK Özel Kuvvetler personeli tarafından icra edilmiş ve televizyonlarda da gösterilmiştir. Anılan subay hakkında gerekli işlem başlatılmıştır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24