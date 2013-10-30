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Yaşam

Genelkurmay: YDG-H Şırnak'ta izindeki askeri bıçakladı

Genelkurmay Başkanlığı, izindeki bir askerin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, YDG-H üyesi bir genç tarafından bıçaklandığını bildirdi

30 Ekim 2013 21:49

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bir erin kanuni olarak izinli çıktığı Şırnak'ta, "bölücü terör örgütüne müzahir bir parti (BDP) binasının önünden geçerken bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerince" bıçaklandığı bildirildi.
Açıklamada, isim verilmeden BDP'den "terör örgütüne müzahir parti", YDG-H'den de "bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması" diye bahsedilmesi dikkati çekti.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, 70'inci Mekanize Piyade Tugay 4'üncü Hudut Alayının Nusaybin'de konuşlu Hudut Tabur Komutanlığında görevli bir erin kanuni olarak izne çıktığı belirtildi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde KCK'nin gençlik örgütlenmesi olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyelerinin izinli bir eri sırtından bıçakladıkları bildirildi. Açıklamada, erin Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Açıklama şöyle:
"Kanuni izinli olarak bulunduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bölücü terör örgütüne müzahir bir parti binasının önünden geçerken bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyeleri tarafından bıçaklanmıştır.
Anılan er, 28 Ekim'de saat 14.30 civarında Cizre'de belirtilen bina önünden geçerken  YDG-H mensupları tarafından yanlarına çağrılmıştır. Er, söz konusu grup üyelerinin yanlarına gitmeyi reddedince, grup üyelerinden biri eri sırtının sol tarafından bıçaklamıştır. Olayı müteakip er, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır."
Olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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