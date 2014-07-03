T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: Van'da öldürülen PKK'lıyı İran vurdu

Van'ın Başkale İlçesi kırsalında 1 PKK'lının öldürülmesinin ardından bir grup ilçe merkezinde eylem yapmaya başladı. Genelkurmay, PKK'lının İran tarafından vurulduğunu bildirdi

03 Temmuz 2014 20:11

Başkale'nin İran sınırında bulunan Esenyamaç Köyü Sualtı Mezrasında sabaha karşı bir grup PKK'lı ile asker arasında çatışma çıktığı ve çatışmada öldüğü ileri sürülen bir PKK'lının cesedinin Başkale Devlet Hastanesi'ne getirildiği iddia edildi. Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu PKK'lının İran askerlerince açılan ateş sonucunda öldüğünü bildirdi. Bunun ardından toplanan bir grup, ilçe merkezinde eylem yapmaya başladı. Kepenklerin kapalı olduğu ilçede, göstericiler, Van-Hakkari karayolunda barikat kurarak ateş yaktı. Bu gelişmenin ardından  bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Engin Ertürk’ün DHA’da yer alan haberine göre, göstericiler, hastanenin yakınında bulunan emniyete ait bir minibüste bulunan sivil polis memurunu tartaklayarak araçtan çıkardı. Polis memuru güçlükle kalabalığın elinden kurtulup olay yerinden uzaklaşırken, minibüs ise göstericiler tarafından ateşe verildi.  Mobese direklerinin devrildiği ilçe, adeta savaş alanına dönerken, polisin müdahalesi uzun süre devam etti. 

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler, kalabalığı gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışırken, göstericiler ise taş ve molotof kokteyli atarak karşılık veriyor.

ETİKETLER

genelkurmay başkanlığıvanbaşkalepkkiran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24