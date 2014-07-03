Genelkurmay: Van'da öldürülen PKK'lıyı İran vurdu

Başkale'nin İran sınırında bulunan Esenyamaç Köyü Sualtı Mezrasında sabaha karşı bir grup PKK'lı ile asker arasında çatışma çıktığı ve çatışmada öldüğü ileri sürülen bir PKK'lının cesedinin Başkale Devlet Hastanesi'ne getirildiği iddia edildi. Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu PKK'lının İran askerlerince açılan ateş sonucunda öldüğünü bildirdi. Bunun ardından toplanan bir grup, ilçe merkezinde eylem yapmaya başladı. Kepenklerin kapalı olduğu ilçede, göstericiler, Van-Hakkari karayolunda barikat kurarak ateş yaktı. Bu gelişmenin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Engin Ertürk’ün DHA’da yer alan haberine göre, göstericiler, hastanenin yakınında bulunan emniyete ait bir minibüste bulunan sivil polis memurunu tartaklayarak araçtan çıkardı. Polis memuru güçlükle kalabalığın elinden kurtulup olay yerinden uzaklaşırken, minibüs ise göstericiler tarafından ateşe verildi. Mobese direklerinin devrildiği ilçe, adeta savaş alanına dönerken, polisin müdahalesi uzun süre devam etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler, kalabalığı gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışırken, göstericiler ise taş ve molotof kokteyli atarak karşılık veriyor.