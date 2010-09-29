-GENELKURMAY: TÜMGENERAL ÇUBUKLU İFADE ALIMINA KATILMADI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, kitabındaki ve kitabın yayımlanmasından sonrasındaki iddialarının, Askeri Savcılıkça yürütülmekte olan muhtelif soruşturmalar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisinin tespiti için, tanık sıfatıyla 27 Eylülde ifadesinin alındığını belirterek, ancak ifade esnasında ''Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da hazır bulunduğu'' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yayımlanan bazı gazetelerde, ''Halen Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Merkez Emniyet Müdürü olarak görevli Hanefi Avcı'nın 27 Eylül 2010 Pazartesi günü, aralarında Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da bulunduğu askeri yetkililere ifade verdiğine'' ilişkin yer alan haber ve yorumların gerçeği yansıtmaması nedeniyle, açıklama yapılması gereği görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından kaleme alınan ''Haliç'te Yaşayan Simonlar'' isimli kitapta ve kitabın yayımlanmasından sonra yazarının yazılı ve görsel basın yayın organlarında yaptığı açıklamalar ve röportajlarda ileri sürdüğü iddiaların, Askeri Savcılıkça yürütülen muhtelif soruşturmalar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisinin tespiti için tanık olarak ifadesinin alınması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 22 Eylül 2010'da bir müzekkere yazıldığı, ''Hanefi Avcı'nın 25 Eylül 2010 tarihinde saat 13.00'de Askeri Savcılıkta hazır bulunması hususunun kendisine tebliğ edilmesi''nin istenildiği ifade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün 25 Eylül 2010 tarihli cevabi yazısıyla, ''Adı geçenin 26 Eylül 2010 tarihine kadar senelik izinde olduğu, kendisine telefon ile ulaşılarak konuyla ilgili bilgilerin iletildiği''nin bildirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''27 Eylül 2010 tarihinde saat 10.30 sıralarında telefonla Askeri Savcılığımızı arayan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, 'Bugün ifade vermeye gelebileceğini' söylemesi üzerine, kendisine, 'Saat 14.00'de askeri savcılığımıza gelebileceği' bildirilmiştir. Aynı gün saat 14.00'de Askeri Savcılığımıza gelen Hanefi Avcı'nın ifadesi Genelkurmay Askeri Savcısı Hakim Albay Yavuz Şentürk ve bir yardımcı askeri savcı tarafından alınmış, bu esnada ifade alınan odada askeri savcılar ve zabıt katibi dışında hiçbir kimse bulunmamıştır. Aynı süre içerisinde Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun ifadenin alındığı askeri savcı odasına, hatta Askeri Savcılığın da içinde bulunduğu Askeri Mahkeme binasına gelmesi ve ifadesi tespit edilen Hanefi Avcı ile görüşmesi söz konusu olmamıştır. İfade alma işleminin tamamlanmasından sonra Hanefi Avcı, Askeri Savcılıkta görevli bir personelin refakatiyle nizamiyeye kadar götürülmüştür.''