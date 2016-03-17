T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: Terörizmle mücadelede hiçbir sivil ve masum vatandaşın can kaybına müsaade edilmiyor

TSK'dan insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili açıklama

17 Mart 2016 15:33

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarıyla ilgili olarak "TSK hiçbir sivil ve masum vatandaşımızın can kaybına müsaade etmeden büyük bir dikkat ve hassasiyetle terörizmle mücadele harekatını icra etmektedir" dendi.

Açıklama şöyle:

"Devletimizin bekasına, milletimizin birlik, beraberlik ve güvenliğine kast eden hainlerin planları halkımızın sağ duyusuyla, devletimizin kararlı duruşuyla ve fedakar ve kahraman silah arkadaşlarımızın büyük emek ve gayretleri sayesinde hedefine ulaşmamıştır, ulaşamayacaktır. Bu yönde yapılması gereken bütün faaliyetlerin, planlamanın ve icranın da yapıldığını da bilmenizi istiyorum.

"Güvenlik güçlerinin tüm mensupları, asker sivil tüm mensupları, silahlı kuvvetler olarak, güvenlik güçleri olarak hiçbir mezhep, etnik ayrım yapmaksızın sivil ve masum vatandaşlarımızın can kaybına müsaade etmemek için büyük bir dikkat ve hassasiyetle çalışmaktadırlar. TSK hiçbir sivil ve masum vatandaşımızın can kaybına müsaade etmeden büyük bir dikkat ve hassasiyetle teröristle mücadele harekatını icra etmektedir."

ETİKETLER

genelkurmay başkanlığıtskoperasyonharekatsivilmasumhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24