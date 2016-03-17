Genelkurmay: Terörizmle mücadelede hiçbir sivil ve masum vatandaşın can kaybına müsaade edilmiyor

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarıyla ilgili olarak "TSK hiçbir sivil ve masum vatandaşımızın can kaybına müsaade etmeden büyük bir dikkat ve hassasiyetle terörizmle mücadele harekatını icra etmektedir" dendi.

Açıklama şöyle:

"Devletimizin bekasına, milletimizin birlik, beraberlik ve güvenliğine kast eden hainlerin planları halkımızın sağ duyusuyla, devletimizin kararlı duruşuyla ve fedakar ve kahraman silah arkadaşlarımızın büyük emek ve gayretleri sayesinde hedefine ulaşmamıştır, ulaşamayacaktır. Bu yönde yapılması gereken bütün faaliyetlerin, planlamanın ve icranın da yapıldığını da bilmenizi istiyorum.

"Güvenlik güçlerinin tüm mensupları, asker sivil tüm mensupları, silahlı kuvvetler olarak, güvenlik güçleri olarak hiçbir mezhep, etnik ayrım yapmaksızın sivil ve masum vatandaşlarımızın can kaybına müsaade etmemek için büyük bir dikkat ve hassasiyetle çalışmaktadırlar. TSK hiçbir sivil ve masum vatandaşımızın can kaybına müsaade etmeden büyük bir dikkat ve hassasiyetle teröristle mücadele harekatını icra etmektedir."