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"Genelkurmay telsiz konuşmalarında Fehman Hüseyin'in öldürüldüğünü doğrulayacak konuşmaya rastlamadı"

Saygı Öztürk: MİT, Emniyet ve İstihbarat araştırmaya devam ediyor

10 Temmuz 2016 00:08

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan Tel Hamis Tugayları’nın, PKK’nın üst düzey sorumlularından ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin’in öldürüldüğüne ilişkin iddiaları Genelkurmay ve güvenlik birimleri tarafından doğrulanmadı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre; Genelkurmay’a bağlı birimlerin yanı sıra, MİT ve Emniyet İstihbarat Dairesi, Fehman Hüseyin’in öldürüldüğüne ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

 

"Telsiz ve takip altındaki telefonlarda ölümü doğrulayacak konuşma geçmedi"

 

PKK militanları arasındaki telsiz konuşmaları incelenirken, takip altında bulunan telefonlarda da Fehman’ın öldürüldüğüne dair doğrulayacak bir konuşma geçmedi.

 

Yerel kaynaklar: Tel Hamis Tugayları isimlerini duyurmak için böyle bir açıklama yaptı

 

Genelkurmay, sınır ötesindeki birimlerin yanı sıra Suriye Kamışlı’daki yerel kaynaklardan da konunun araştırılmasını istedi.

PKK’lılar arasındaki konuşmalarda da Fehman Hüseyin’in öldürüldüğüne ilişkin söylentilerin doğru olmadığı, Tel Hamis Tugayları’nın isimlerini duyurmak için böyle bir açıklama yaptıkları öne sürüldü.

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