-Genelkurmay: ''Teğmen Sağır'ın cesedi bulundu'' ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Genelkurmay Bakanlığı, İzmir açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki pilot adayı Hava Teğmen Serkan Sağır'ın cesedine ulaşıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait T-37C uçağın 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 16.05'te eğitim uçuşu esnasında, Yenifoça'nın 5 km açığında, henüz belirlenemeyen bir sebeple denize düştüğü hatırlatıldı. Kazada şehit olan, Pakistan Hava Kuvvetleri mensubu Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar'ın kaza mahallinde yapılan yoğun arama faaliyetleri sonucunda bulunan naaşı 23 Ocak 2012 tarihinde 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle Pakistan'a uğurlandığı anımsatılan açıklama şöyle: ''Sürdürülen çalışmaların sonucunda pilot adayı Hava Teğmen Serkan Sağır'ın cesedi de bulunmuştur. Şehit Hava Teğmen Serkan Sağır'ın naaşı 25 Ocak 2012 tarihinde 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilecek askeri tören ile memleketi Erzincan'a uğurlanacaktır. Olayın meydana geliş sebebini belirlemek üzere kaza kırım heyeti inceleme çalışmaları devam etmektedir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, şehitlerimizin kederli aile ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''