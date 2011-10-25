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Genelkurmay: ''Tanklar sınırı geçmedi'' ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 21:51

-Genelkurmay: ''Tanklar sınırı geçmedi'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tankların sınır ötesine geçtiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında TSK tanklarının sınır ötesine geçtiğine dair haberlere yer verildiği anımsatıldı. Açıklamada, ''Bu haber doğru değildir. Tank birliklerimiz, Silopi doğusunda, sınırlarımızın içerisinde ve sınıra yakın bölgelerde eğitim ve tatbikat icra etmişlerdir'' ifadelerine yer verildi.

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