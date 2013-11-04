T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: Suriye tarafından yaylım ateşi açıldı

Kilis'te dün sınırın Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından Türkiye sınırındaki askerlere Kaleşnikofla 40-50 el ateş edildi

04 Kasım 2013 17:03

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye tarafındaki çadırlardan sınır devriyesi yapan askerlere yaylım ateşi açıldığını, ateşe karşılık verilmesi üzerine saldırganların kaçtığını açıkladı.

Kilis'te dün sınırın Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından Türkiye sınırındaki askerlere Kaleşnikofla 40-50 el ateş edildi.

Genelkurmay’dan yapılan açıklamada atılan mermilerden birinin hareket halindeki askeri araca isabet ettiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

Türkiye-Suriye hududu, 1’nci Hudut Alay Komutanlığı Öncü Hudut Karakolu (Kilis) sorumluluk sahasında, devriye görevini icra eden hudut unsurlarına, sınırın Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından 40-50 el Kaleşnikof piyade tüfeği ile ateş açılmış, atılan mermilerden biri hareket halindeki Land Rover devriye aracına isabet etmiştir. Devriye tim personelinde herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir.

Bu durum üzerine bölgeye bir adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç sevk edilerek, Suriyelilere misli ile karşılık verilmiş ve söz konusu şahıslar Suriye istikametinde geri bölgeye kaçmıştır.

 

ETİKETLER

suriye sınırıgenelkurmayateş açıldıtürkiyekilis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24