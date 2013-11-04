Genelkurmay: Suriye tarafından yaylım ateşi açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye tarafındaki çadırlardan sınır devriyesi yapan askerlere yaylım ateşi açıldığını, ateşe karşılık verilmesi üzerine saldırganların kaçtığını açıkladı.

Kilis'te dün sınırın Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından Türkiye sınırındaki askerlere Kaleşnikofla 40-50 el ateş edildi.

Genelkurmay’dan yapılan açıklamada atılan mermilerden birinin hareket halindeki askeri araca isabet ettiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

Türkiye-Suriye hududu, 1’nci Hudut Alay Komutanlığı Öncü Hudut Karakolu (Kilis) sorumluluk sahasında, devriye görevini icra eden hudut unsurlarına, sınırın Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından 40-50 el Kaleşnikof piyade tüfeği ile ateş açılmış, atılan mermilerden biri hareket halindeki Land Rover devriye aracına isabet etmiştir. Devriye tim personelinde herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir.

Bu durum üzerine bölgeye bir adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç sevk edilerek, Suriyelilere misli ile karşılık verilmiş ve söz konusu şahıslar Suriye istikametinde geri bölgeye kaçmıştır.