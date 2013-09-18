Genelkurmay: Suriye sınırından geçmek isteyen kaçakçılar asker tarafından engellendi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yaptığı açıklamada "Türkiye-Suriye Hududunda, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı(Narlıca/Hatay) Oğulpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, hudut hattında termal ile yapılan gözetlemede 16 Eylül 2013 tarihinde saat 21.00 sularında, yaklaşık 80-100 atlı kaçakçı grup tespit edilmiştir. Kaçakçı şahıslar Suriye tarafında toplanmış, müteakiben sınıra doğru ilerlemeye başlamışlardır. Grubun olduğu bölgede görevli takviyeli bir Piyade Takımı, iki Keskin Nişancı Timi, iki Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA), iki Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), bir Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), bir Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve bir tank ile geçiş noktalarında tıkama yapılmış ve sürekli araç manevralarıyla yaklaşma istikametleri kapatılmıştır.

Müteakiben aynı bölgede Bükülmez Hudut Karakolundan gelen bir manga kuvveti ve bir TTZA ile Kuşaklı Köyü girişinde ve derinlikte görev yapmak üzere bölge takviye edilmiştir. Kaçakçı şahıslara/gruplara hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Arapça ve Türkçe ikazlar yapılmıştır. Ancak, kaçakçı şahıslar ikaza uymayarak Suriye tarafında beklemeye devam etmiş ve 4 farklı noktadan hududu geçmeye teşebbüs etmişlerdir. Alınan tedbirler sonucunda kaçakçılık girişimleri engellenmiştir." denildi.