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Genelkurmay: Suriye sınırında askere ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden açıklama yapıldı

09 Kasım 2014 16:39

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'daki Suriye sınırında görev yapan askerlerin üzerine Suriye tarafından ateş açıldığını açtığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada; "Türkiye-Suriye sınırında Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alayı Hatay Ufuk Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 10 kişilik grubun, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş ve hayvan kaçakçılığı amacıyla sınıra yaklaştığı belirlendi" ifadelerine yer verildi

Açıklamada şöyle denildi:

"Tespit edilen bu durum üzerine, Ani Müdahale Timi (AMT) bölgeye intikal etmiş ve şahıslara 'Dur' ikazında bulunmuş, şahısların 'Dur' ikazına uymamaları üzerine havaya ikaz ateşi açmıştır. Açılan ikaz ateşini müteakip, şahıslar beraberinde getirdikleri hayvanların bir kısmını alarak Suriye tarafına doğru bölgeden uzaklaşmaya başlamıştır. Ancak, bu esnada Suriye tarafındaki kayalıklardan, AMT'nin bulunduğu bölgeye doğru ateş açılmış, açılan ateşe AMT tarafından derhal misli ile karşılık verilmiştir. AMT'nin karşı ateşi sonucu, söz konusu şahıslar, Suriye istikametinde kaçarak gözden kaybolmuştur. Unsurlarımızın müdahalesi ile kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmıştır."

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