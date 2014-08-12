T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: PKK Van'da doktor kaçırdı, 1 milyon TL istiyor

Genelkurmay Başkanlığı, Van'da özel bir hastanenin ortaklarından ve doktorlarından olan bir kişinin PKK tarafından 8 Ağustos tarihinde kaçırıldığını açıkladı

12 Ağustos 2014 02:42

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Van’daki bir özel hastanenin ortaklarından ve doktorlarından olan bir kişi 8 Ağustos tarihinde PKK tarafından kaçırıldı.

DHA'nın haberine göre, açıklamada kaçırılan doktorun Van Merkez’den alınarak Başkale kırsalına götürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre kaçırılan kişinin GSM operatör şirketleri için bölgede '3G' kurulumu yapan kardeşi, örgütün faaliyette bulundukları alanlara '3G' kurulumu yapmaması konusunda tehdit edildi.

Genelkurmay açıklamasında “Doktor olan şahsın bu nedenle kaçırıldığı değerlendirilmekte olup, aileden 1.000.000 TL para istedikleri öğrenilmiştir" ifadesi yer aldı.

 

ETİKETLER

pkkvandoktorfidyegenelkurmay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24