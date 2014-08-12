Genelkurmay: PKK Van'da doktor kaçırdı, 1 milyon TL istiyor

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Van’daki bir özel hastanenin ortaklarından ve doktorlarından olan bir kişi 8 Ağustos tarihinde PKK tarafından kaçırıldı.

DHA'nın haberine göre, açıklamada kaçırılan doktorun Van Merkez’den alınarak Başkale kırsalına götürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre kaçırılan kişinin GSM operatör şirketleri için bölgede '3G' kurulumu yapan kardeşi, örgütün faaliyette bulundukları alanlara '3G' kurulumu yapmaması konusunda tehdit edildi.

Genelkurmay açıklamasında “Doktor olan şahsın bu nedenle kaçırıldığı değerlendirilmekte olup, aileden 1.000.000 TL para istedikleri öğrenilmiştir" ifadesi yer aldı.