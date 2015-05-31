Genelkurmay: PKK, Dağlıca'daki askeri üste havan topuyla ateş açtı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den ateşlenen uçaksavar mermilerinin Hatay'da gözetleme kulesine isabet ettiğini duyurdu. Genelkurmay bir diğer açıklamasında ise “bir grup PKK’lının Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nin Irak sınırındaki Dağlıca Ana Üs Bölgesi’ndeki askeri birliğe havan ateşi açtığı” bilgisine yer verdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’den ateşlenen uçaksavar mermilerinin Hatay’daki Çamlıtepe Karakolu’nun gözetleme kulübesine isabet ettiğini, angajman kuralları çerçevesinde Suriye’ye anında karşılık verildiğini bildirdi. Dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Hatay Çamlıtepe Hudut Karakol sorumluluk sahasında, sınırın Suriye tarafında rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan seken, uçaksavar mermileri topraklarımıza düşmüştür. Söz konusu mermilerden 3 adedi, Çamlıtepe Hudut Karakol Merkez Gözetleme Kulesine isabet etmiş, olayda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Angajman kuralları çerçevesinde ve misli ile mukabele kapsamında, uçaksavar atışlarının yapıldığı değerlendirilen mevzilere atış yapılarak karşılık verilmiştir."

Hakkari'de havan atışı

Genelkurmay Başkanlığı’nın bir diğer açıklaması ise şöyle;

"Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından (Dün öğle saatlerinde) Dağlıca Ana Üs Bölgesi ve Pey Tepe Üs Bölgesine havan atışı yapılarak silahlı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıya derhal ateşle karşılık verilmiştir. Herhangi bir zayiat olmamıştır. Bölgede güvenlik önlemleri artırılmıştır."

Sınırlarda 654 kişi yakalandı

Açıklamada ayrıca, gün içerisinde 564’ü Suriye sınırı olmak üzere kara sınırlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 654 kişinin yakalandığı, bunlarla birlikte 584 karton sigara, 90 litre akaryakıt, 38 kilo muhtelif gıda maddesi, 3 muhtelif motorlu araç, 300 muhtelif giyim eşyası ile 14 adet büyük ve küçükbaş hayvan ele geçirildiği kaydedildi.